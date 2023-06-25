Ümit Özdağ, Meral Akşener'in sözleri sonrası 15 vekil olayını anlattı Meral Akşener'in 2019'da yerel seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğu sözlerine o dönem İyi Parti'de olan Ümit Özdağ'dan cevap geldi. Yaşananları anlatan Özdağ, Akşener'in yalan söylediğini belirtti.

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Seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan İyi Parti'de dün kurultay heyecanı yaşandı.

Kurultaya tek aday olarak giren Meral Akşener, kongrede 1151 delegenin 1127’sinin oyunu alarak yeniden Genel Başkan olarak seçildi.

Akşener yaptığı konuşmada ise zehir zemberek ifadeler kullanarak, Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'ye verdi veriştirdi.

Akşener, 2019'daki yerel seçim sürecini hatırlatırken partisinin o dönemde seçime katılabilmek amacıyla CHP'den 15 milletvekili istediğini ancak bunun 'bedelini hala ödeyemediklerini' söyledi.

CHP'ye salladıkça salladı: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır

Akşener ayrıca yine konuyla ilgili, "Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" ifadelerini kullandı.

İyi Parti liderinin sözleri gündeme bomba gibi düşerken konuyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir açıklama geldi.

Özdağ, "Sayın Akşener, 'CHP’den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım' demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İyi Parti’den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim" dedi ve yaşananları anlattı.

"Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş, Akşener bana böyle anlattı"

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

İyi Parti’nin seçimlere sokulmaması için Ankara’da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM’de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener’in bana söylediğine göre 'Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım' demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı.

"Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti"

Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP’li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, 'KK ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz?' diye sordu. 2 genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İYİ Parti ittifakı, AK Parti’den İYİ Parti’ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP’ye gitmesine neden oldu. CHP-İYİ Parti ittifakı kararı, İYİ Parti için iyi olmamıştı. 2019 Yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri 'CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım' görüşünü savundular. Ben tek başıma 'CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur ittifakı tekrar kurulur' görüşünü savundum. İttifaka karşı çıktım. Reddedildi.

"Akşener, CHP ile yolları 'CHP’yi suçlayarak' bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum"