Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Ümit Özdağ'ın parti kuracağının kesinleştiğini söyledi.

MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener ile birlikte İyi Parti'yi kuran Ümit Özdağ, partisinin içerisine FETÖ'cülerin sızmaya başladığını söyledikten sonra ihraç edildi.

Kurucusu olduğu partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, geri dönüş için hukuki mücadele vereceğini söylüyordu.

Ümit Özdağ'ın son günlerde hakkında çıkan başlıca iddia ise parti kuracağı yönünde.

PARTİ KURUYOR

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Ümit Özdağ'ın kararını değiştirdiğini ve parti kuracağını söyledi..

Habertürk'te ekrana gelen Para Gündem programında konuşan Bülent Aydemir, "Siyasette de önemli gelişmeler oluyor. Ümit Özdağ bir parti kuracak. Kesinleştiğini söyleyelim... Son dakikada bir değişiklik olmazsa, iki milletvekili olacak. Bir parti kuracağına dair bilgiler var." ifadelerini kullandı

Ümit Özdağ parti kuruyor VİDEO