Ümit Özdağ, partisinin adını Arapçadan seçti

Kurucusu olduğu İyi Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kuran Ümit Özdağ, partisinin ismini de Arapça kökenli "Zafer" olarak koydu.

İyi Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçen mart ayında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Özdağ, bu süreçte yeni bir parti kurma çalışmalarına da devam etti.

Partisini kurma çalışmalarını tamamlayıp bugün partisinin adını duyuran Özdağ, kendisiyle de partisine koyduğu isimle çelişti.

ARAPÇA KÖKENLİ İSİM SEÇTİ

Sıkı bir Arap karşıtı olarak tanınan ve zaman zaman Arapları hedef gösteren Ümit Özdağ, partisinin ismini Arapça kökenli bir isimden seçti.

Kurduğu partinin adını Zafer Partisi olarak duyuran Özdağ'aya Arapçada "Savaşta kazanılan başarı" anlamına gelen Zafer isimini seçtiği için eleştiriler de yapıldı.