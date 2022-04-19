Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesiyle ilgili açıklama yapan Ümit Özdağ, sığınmacıların iadesi için Şam'la diplomatik temas sürecini başlatacaklarını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyelilerin geri gönderilmesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'in CHP'den istifa ederek partisine katılmasıyla yeni bir adım attıklarını belirten Özdağ, Gürel ile birlikte süreci diplomasiye dökeceklerini aktardı.

Genel Merkezi'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, CHP'nin, Zafer Partisi'nin 'sığınmacı ve kaçakları ülkelerine yollayacağız' yaklaşımından korktuğunu ifade etti.

"Şam'da diplomatik temas sürecini başlatacağız"

Özdağ, Türkiye'deki sığınmacıları ve kaçakları 1 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, "Bu çerçevede Zafer Partisi olarak Şam hükumetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mutabakatını imzalayan hükumetin Devlet ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi'ne katılmıştır. Yarın Dışişleri Bakanlığı Suriye İşleri Genel Müdürlüğü'yle partimizin yetkilileri ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte Sayın Bakanımızın başkanlığında bir heyet Şam'da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Şam'la diplomatik temaslara başlıyoruz VİDEO

"Sizin sığınmacıları yollamak gibi bir derdiniz yok"

Kılıçdaroğlu'nun, '2 yıl içinde yollayacağız' açıklamasının da arkasında duramadığını söyledi. Özdağ, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; sizin sığınmacıları, kaçakları yollamak gibi bir derdiniz yok" diye konuştu.

Mültecilerin uygun koşullarda ülkelerine geri göderileceğini ifade eden AK Parti'nin de Suriyelileri yollamak gibi bir politikası olamadığını söyleyen Özdağ, "Erdoğan, Suriyelileri geri yollamayı ilk günden beri düşünmüyor." dedi.

Zafer Partisi'ne geçti

Eski bakan Gürel ise üyesi olduğu CHP'den dün itibarıyla istifa ettiğini belirterek, Zafer Partisi'ne katılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.