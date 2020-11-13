Ümit Özdağ, İyi Parti Genel Merkezi'ne savunmasını verdi. Savunma, müşterek disiplin kuruluna sevk edildi. Karar, gelecek hafta verilecek...

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, savunmasını verdi.

KARAR GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK

Özdağ'ın savunması müşterek disiplin kuruluna sevk edildi.

Özdağ hakkındaki kararın ise gelecek hafta verileceği öğrenildi.

ÖZDAĞ, CNN'DE SUÇLAMIŞTI

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk olmuş, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemişti.

Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçladı İZLE

"MERAL AKŞENER'İ UYARDIM"

Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, “'Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında bir olumsuz bilgi yok dediklerini bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim.” ifadelerini kullanmıştı.

İHRACI İSTENDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu iddiaların ardından İyi Parti İstanbul ilçe başkanları, Özdağ’ın partiden ihracını istemiş, FETÖ’cü olmakla suçlanan Buğra Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.