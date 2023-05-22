Ümit Özdağ: Sinan Oğan’ın açıklaması kendi politik tercihidir İkinci tur seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan ile ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır" dedi.

ensonhaber.com Türkiye tarihi seçime giderken dikkat çeken isimlerden biri de Sinan Oğan'dı... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ATA İttifakı'nda buluşan ve Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Oğan, ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy aldı. Herkes Oğan'ın ikinci tur için kimi destekleyeceğini merak ediyordu. Cumhur İttifakı'nı destekleyecek Bu soru işaretini Oğan, bugün kendisi giderdi. Oğan 28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterildiği Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini söyledi. Millet İttifakı'nın beklentilerine cevap veremediğini aktaran Oğan, herhangi bir anlaşma yapılmadığının da altını çizdi. Ümit Özdağ'dan ilk tepki Sinan Oğan'ın kararına ilk tepki, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, şunları söyledi: Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır.