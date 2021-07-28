Ümit Özdağ: Suriyeliler ülkelerine dönmeli

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a destek veren Ayyıldız Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, "Suriyeliler muhakkak ülkelerine dönmeli ama Türkiye'nin dostları olarak dönmelidirler" dedi.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile Ayyıldız Hareketi çalışmaları kapsamında Niğde'ye gelen İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Özdağ, burada Ayyıldız Hareketi’nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili bir soru üzerine Özdağ, şunları söyledi:

“SURİYELİLER MUHAKKAK ÜLKELERİNE DÖNMELİ”

"Tabii bu bizim medeniyetimizin Türk milli kimliğinin kabul ettiği bir açıklama değil. Suriyeliler muhakkak ülkelerine dönmeli ama Türkiye'nin dostları olarak dönmelidirler. Fakat yerel yönetimlerin çığlığı anlamında olan bu açıklama da Tanju başkanı infaz etmek için gerekçe olarak kullanılamaz. Buradan net ve açık olarak ifade etmek isterim ki Bolu Belediye Başkanının, biz Ayyıldız Hareketi olarak böyle bir soruşturma başlatılması durumunda arkasındayız. Tanju başkan yıllardan beri bu konuya dikkat çeken nadir politikacılardan bir tanesidir. Bu konuda milli tavır alan ve sığınmacıların ülkelerine dönmelerini isteyen bütün siyasi dik duruşları biz Ayyıldız Hareketi olarak kucaklarız."