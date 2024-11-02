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Türkiye'de belirli dönemlerde mülteciler konusu gündeme getiriliyor...

Konu hakkında en sert çıkışları yapan isim ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Ümit Özdağ, göçmenlerle ilgili gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi.

DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katılan Ümit Özdağ dikkat çeken iddialarda bulundu.

"SURİYELİLERE HASTANELERDE ÖNCELİK VERİLİYOR"

Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük bir tehlike altında olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, Suriyelilere devlet hastanelerinde öncelik verildiğini iddia etti.

"ECZANELERDEN İLAÇLARI BEDAVA ALIYORLAR"

Özdağ, Suriyelilerin eczaneden ilaçları bedava altığını da iddia ederek, "Suriyeli olmak öne geçmek için bir gerekçe olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"TÜİK'İN RAKAMLARINA İNANIYORSANIZ BUNA DA İNANIN"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilere yönelik açıklamalarında şunları söyledi:

Ben 13 milyon mülteci sayısını aştığını yıllardan beri söylüyorum. Türkiye’de 2 milyona yakın Afgan var. 2 milyon Afrikalı var. 5 milyon kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız Suriyeli var. TÜİK’in rakamlarına inanıyorsanız buna da inanın. 20 sene sonra çocuklarınız size şu soracak; ‘baba sen ne yaptın o zaman’. Çünkü 5,4 hızıyla artan bir Suriyeli gerçeği var Türkiye’de. Zafer Partisi, Türkiye’nin demografik açıdan bir işgal altında olduğunu yıllardır söylüyor. Günlük sınırlardan Türkiye’ye bin-bin 500 kaçak giriyor.

"SURİYELİ OLMAK ÖNE GEÇMEK İÇİN BİR GEREKÇE OLABİLİR Mİ"

Bizim çocuklarımız neden devlet hastanelerinden, özel hastanelere sevk ediliyorlar. İstanbul’da iktidara yakın başörtülü bir doktor hanım diyorki sorun hekimlere “Devlet hastanelerinde Suriyeli çocuklara öncelik var mı?” diyor. Yoğun bakıma alınacaksa önce Suriyeli çocuk alınıyor, Türk ise öbür hastaneye sevk ediliyor. Neden Suriyeli, Türk’ün önüne geçiyor hastanede. Suriyeli olmak öne geçmek için bir gerekçe olabilir mi? Ama gerekçe oluyor. Suriyeliler eczaneden ilaçları bedava alıyor.

"13 MİLYON MÜLTECİ VAR DEMİŞTİ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yalan bilgiler paylaşmıştı.

Ümit Özdağ, "Türkiye’de 13 milyonun üzerinde yabancı var. Bu Zafer Partisi olarak kanıtladığımız rakam. 2 milyon Suriyeli kaçak var, 5 milyon da sığınmacı Suriyeli" sözlerini kullanmıştı.

İDDİALARI YALANLANDI

İddialara ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Toplam 4.449.333 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunmaktadır. 3 milyonu, geçici koruma altında bulunan Suriyeli" ifadeleri kullanılmıştı.