Ümit Özdağ, Suriye'ye gideceği tarihi açıkladı Geçtiğimiz ay Suriye'ye gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ayın 11’i ile 15’i arasında Şam’da bir, sadece Şam değil ama Halep ve Lazkiye’de de ziyaretlerde bulunacağız." dedi.

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Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, her fırsatta göçmenlere yönelik 'ülkelerine göndereceğim' vaadinde bulunuyordu.

Hatta Özdağ bununla da kalmayarak neredeyse bütün siyasetini mülteci karşıtlığı üzerine temellendirdi.

Ancak Özdağ, göçmenler yerine Suriye'ye kendisinin gideceğini açıkladı.

Suriye'ye gideceğini söyledi

Geçtiğimiz ay Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan Çözüm Önerisi programına konuk olan Özdağ, gazeteci Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı.

Suriye'ye gideceğini belirten Özdağ, "4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a Lazkiye'ye gideceğiz. Bu gayri resmi bir ziyaret. Turistik ziyaret." dedi.

Yaşananların ardından Özdağ dün Sözcü TV'ye konuk oldu.

11 Temmuz'da gidiyoruz: İsmail Saymaz'ı da davet ettim

Canlı yayında Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, 11 Temmuz ila 15 Temmuz arasında Suriye'ye gideceğini açıkladı.

Şam, Halep ve Lazkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Özdağ, "Ayın 11’i ile 15’i arasında Şam’da bir, sadece Şam değil ama. Halep ve Lazkiye’de de ziyaretlerde bulunacağız. Üniversiteleri ziyaret edeceğiz, basın kuruluşlarını ziyaret edeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Özdağ, Suriye gezisine gazeteci İsmail Saymaz'ı da davet ettiğini açıkladı.

"Sosyal hayatın her boyutunu Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyorum"

Saymaz'ın da bu teklifi kabul ettiğini belirten Ümit Özdağ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: