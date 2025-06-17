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Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakim karşısına çıktı.

Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktığı duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görüldü.

SAVCILIK TUTUKLULUĞUNUN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında Ümit Özdağ hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme, verilen aranın ardından Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi ve tahliyesine karar verdi.

MÜTALAADAN

Geçen celse Savcılık Özdağ’ın 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Bu celsede Özdağ’ın 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede Özdağ hakkında, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.