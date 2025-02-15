Ümit Özdağ, TMSF üzerinden algı çalışmasına soyundu: İşte TMSF gerçekleri

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Son yıllarda ülkemizde dezenformasyona hizmet eden bilgiler sıklıkla paylaşılmakta...

Özellikle siyasilerinde bu işlerden çıkar elde etmeye çalışmasıyla yalan haberler hızla yayılıyor.

YALAN BİLGİ DEYİNCE AKILLARA ÖZDAĞ GELİYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yalan haber deyince ilk akla gelen siyasilerden birisi.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

CEZAEVİNDEN YALANLARINI SÜRDÜRÜYOR

21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ, Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Ancak Ümit Özdağ, yalan bilgi paylaşımını cezaevinde de sürdürüyor.

TMSF YALANINA BAŞVURDU

Özdağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında TMSF'ye yönelik yanıltıcı bilgiler kullandı.

TMSF’ye yasa değişikliği ile şüpheli bulduğu şirketlere el koyma yetkisi verildiğini iddia eden Özdağ, "TMSF şirketlere el koyabilecek. El koyma işlemi için yargı kararına gerek yok. TMSF el koyacak sonra şirket sahipleri suçsuzluğunu ispat edecek" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI VURGUSU

Özdağ'ın bu açıklamalarının ardından servis edilen bilgilerin yalan olduğu çıktı.

Özdağ'ın yalanlarına karşılık Mahkeme kararı olmadan TMSF'nin bir şirkette 'kayyım' görevlendiremeyeceği belirtildi.

TMSF'YE ÖNGÖRÜLMEMİŞ YETKİLER VERİLMEDİ

Ayrıca yapılan yasa tasarısı değişikliğiyle TMSF’ye daha önce görülmemiş yeni yetkilerin verilmediği öğrenilirken 4 Şubat 2025 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF’nin CMK 133. Maddeye göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu’nda zaten varolan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir.

Şirketlere kayyım atanmasının yeni bir düzenleme omadığı, 'kuvvetli şüphe' bulunması durumunda, senelerdir şirketlere uygulanan bir tedbir olduğu da ifade edildi.

TMSF BELEDİYELERE ATANAMAZ

Öte yandan, yetkililerden elde edilen bilgilere göre TMSF'nin belediyelere kayyım olarak atanmasının da mümkün olmadığı kaydedildi.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Özdağ'ın cezaevinden yaptığı açıklamayla birlikte algı çalışmalarını sürdürmesine rağmen gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.