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    Ümit Özdağ: Türk milliyetçisi bir parti kurmaya hazırlanıyoruz

    Ümit Özdağ: Türk milliyetçisi bir parti kurmaya hazırlanıyoruz

    Ümit Özdağ, Habertürk TV'de katıldığı programda yeni bir parti kuracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 00:08
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    İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, Habertürk TV'de Kübra Par'ın modere ettiği 'Açık ve Net' programına katıldı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

    "TÜRK MİLLİYETÇİSİ BİR PARTİ KURACAĞIZ"

    Kübra Par'ın "Parti çalışmalarınız ne aşamada?" sorusu üzerine Özdağ, "Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçisi bir siyasi partinin kurulması için bütün Türkiye'de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halen bir yandan kurucular kurulumuzu oluşturuyoruz.

    Kurucular kurulu 223 kişi olacak. 2023'e atıfla, her ilden muhakkak bir temsilci olacak kurucular kurulunda. Ama bunun dışında Türk dünyasından da Türk vatandaşı olan, kurucularımız olacak. Kırım'dan Doğu Türkistan'dan Azerbaycan'dan, bütün Türk dünyasından... Ve tabii yine Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ağır krizi göğüsleyecek çözüm yollarını yaşama geçirecek bir heyet olacak.

    Şimdi bu heyetin üzerinde çalışıyoruz, 100'e yakın isim tespit edildi. Şimdiye kadar kendisine önerdiğimiz hiç kimse reddetmedi." ifadelerini kullandı.

    Ümit Özdağ: Türk milliyetçisi bir parti kurmaya hazırlanıyoruz İZLE

    Ümit Özdağ: Türk milliyetçisi bir parti kurmaya hazırlanıyoruz #1

    FAALİYETTEKİ PARTİ SAYISI 108

    Şu ana kadar Türkiye'deki faaliyette olan siyasi partilerin sayısı 108'e ulaştı. Ümit Özdağ'ın kuracağı parti ile birlikte bu sayı artacak.

    Mevcut sistemde bu partilerden yalnızca birkaçı Meclis'e girebiliyor.

    Ümit Özdağ: Türk milliyetçisi bir parti kurmaya hazırlanıyoruz #2

    Ümit Özdağ: Türk milliyetçisi bir parti kurmaya hazırlanıyoruz #3

    Ümit Özdağ: Türk milliyetçisi bir parti kurmaya hazırlanıyoruz #4

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