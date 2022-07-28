Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
424.831
8.19%
BTXN Coin
10.00
-13.11%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ümit Özdağ: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te basın toplantısı düzenledi. Gençlere seslenen Özdağ, "Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin" dedi.
    • 28.07.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümit Özdağ: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin

    Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalarla popülizm yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'e ziyarette bulundu.

    Kilis'teki sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin bir toplantı düzenleyen Özdağ, gençlere seslenerek skandal bir öneride bulundu.

    "Anne ve babanızı eve kitleyin"

    Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.

    Ümit Özdağ: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin

    Irkçı açıklamalarına demokrasi karşıtı önerilerini ekleyen Özdağ şu ifadeleri kullandı:

    "Oy kullanmasınlar"

    "Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Türk geçlerine tekrar Kilis'ten teşekkür ediyorum. Fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum. Annenizi ve babanızı da ikna edin. Diyorlar ki evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz seçim günü eve kilitleyin, oy kullanmasınlar." dedi

    Ümit Özdağ: Zafer Partisi ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin #1

    Ümit Özdağ: Zafer Partisi ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin #2


    İlginizi Çekebilir

    Vedat Bilgin'den EYT mesajı
    Gündem

    Vedat Bilgin'den EYT mesajı

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Yunanistan'da yangın devam ediyor
    Dünya

    Yunanistan'da yangın devam ediyor

    Görüş Bildir