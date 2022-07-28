Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te basın toplantısı düzenledi. Gençlere seslenen Özdağ, "Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin" dedi.

Son zamanlarda sığınmacılar üzerinden yaptığı ırkçı açıklamalarla popülizm yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'e ziyarette bulundu.

Kilis'teki sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin bir toplantı düzenleyen Özdağ, gençlere seslenerek skandal bir öneride bulundu.

"Anne ve babanızı eve kitleyin"

Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.

Ümit Özdağ: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin

Irkçı açıklamalarına demokrasi karşıtı önerilerini ekleyen Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Oy kullanmasınlar"

"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Türk geçlerine tekrar Kilis'ten teşekkür ediyorum. Fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum. Annenizi ve babanızı da ikna edin. Diyorlar ki evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz seçim günü eve kilitleyin, oy kullanmasınlar." dedi