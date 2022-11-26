Sığınmacılara nefretiyle konuşulan Ümit Özdağ, Kilis'teki esnaf ziyaretindeki 'Suriyelileri göndereceğiz' ifadesi üzerine, vatandaşlardan sert tepki topladı.

Suriyelilere düşmanlığı ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli nefret protestolarıyla gündeme geliyor.

Provokatif eylemleriyle adından söz ettiren Özdağ, Kilis Küçük Sanayi Sitesi'ne giderek esnafları ziyaret etti.

Özdağ'ın burada sarf ettiği "Suriyelileri ülkesine göndereceğiz" ifadeleri, nabızları yükseltti.

"Suriyeliler olmasa çalışacak işçi yok"

Bu sözler karşısında öfkelenen esnaf, "Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Suriyeliler olmasa çalışacak işçi yok. Suriyelilerin gitmesi Kilis’i çok etkiler." diyerek tepki gösterdi.

"Evlerimizi kiraya veriyoruz"

Başka bir esnaf ziyaretinde de Özdağ’ın 'Suriyelileri göndereceğiz' demesi üzerine bir esnaf, “Biz Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz ki, evlerimizi kiraya veriyoruz. Suriyeliler gidince ne olacak bu evler, ben çiftçilik yapıyorum. Arazimde çalıştıracak Türk vatandaşı bulamıyorum. Suriyeli çalışıyor. Suriyeliler gitse ben çalıştıracak adam bulamam ki?” diye konuştu.

Ümit Özdağ'a esnaftan Suriyeli çıkışı VİDEO

"Kalifiyeli işçi bulamıyorum"

Özdağ, başka bir esnafı ziyaretinde de yine aynı sözleri söyleyince esnaf, “Suriyeliler giderse biz çok kötü durama düşeriz. İnşaatlarda çalışan bütün personeller Suriyeli, memlekette işsiz yok ki, işçi arıyoruz, işçi yok. 490 kişi çalıştırıyorum. Kaliteli, kalifiyeli işçi bulamıyorum. Sorunumuz çalışacak işçi bulamamaktır” ifadelerini kullandı.