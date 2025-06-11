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Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün hakim karşısında...

Özdağ, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Daha sonrasında hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, 21 Ocak’ta tutuklandı.

SORUŞTURMASI GENİŞLETİLDİ

Marmara Cezaevi'ne gönderilen ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından serbest bırakılan Özdağ’ın soruşturması, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan genişletildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün saat 10:30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda başladı.

İLK KARESİ YAYINLANDI

Ümit Özdağ'ın duruşmasını takip eden Zafer Partililer, X üzerinden 142 gün sonra çektikleri ilk fotoğrafı paylaştı.

TUTUKLULUK SÜRECİ

Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi.

Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasına ek olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması da eklendi.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Özdağ, oradan savcılığa gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın göçmenlerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.

Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.

Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü.

Özdağ’ın paylaşımlarının 'halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamına girdiği ifade edildi.