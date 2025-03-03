Ümit Özdağ'dan cezaevinden ilk fotoğraf

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Türkiye'de göçmen karşıtlığı, ırkçı provokasyon denilince akla gelen ilk isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

Özdağ, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma sonrası 21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ, Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından serbest bırakılan Özdağ’ın soruşturması, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan genişletilmişti.

CEZAEVİNDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı geldi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı X’ten, cezaevinde annesi ve kız kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

"KAÇ YAŞINDA OLURSAN OL ANNE KUZUSU OLUYORSUN"

'Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun' diye yazan Ümit Özdağ’ın fotoğrafa düştüğü not şöyle:

Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum.

TUTUKLULUK SÜRECİ

Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getirildi.

Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasına ek olarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması da eklendi.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Zafer Partisi lideri Özdağ, oradan savcılığa gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil gösterdi.

MÜLTECİLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.

Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.

Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü.

Özdağ’ın paylaşımlarının 'halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik' suçu kapsamına girdiği ifade edildi.