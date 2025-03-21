Ümit Özdağ’dan gazeteci İsmail Saymaz’a destek

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

DESTEK MESAJI YAYINLADI

Savcıya ifade vermek üzere adliyeye götürülen Saymaz'a, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan destek geldi.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Özdağ'ın mesajı, sosyal medya hesabından yayımlandı.

"TÜRK BASINININ YÜZ AKLARINDAN"

Özdağ'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

İsmail Saymaz'ı yıllardan bu yana büyük bir dikkatle izlerim. Köşeli fikirleri, tutumu olmasına rağmen haber verirken yüzde 100 nesnel ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türk basının yüz aklarından birisi olduğunu hep düşünmüşümdür.



Gezi olayları gibi büyük bir toplumsal hareketlilik döneminde olaylarla ilgili telefon görüşmeleri yaptığı için şüpheli hale gelmesini anlamak mümkün değil. Şüpheli olan, böyle olurken telefon görüşmesi yapmaması olurdu.