Ahmet Hakan'ın konuğu olan Ümit Özdağ, Meral Akşener'in kendisine Selahattin Demirtaş kadar değer vermediğini söyledi.

İYİ Parti'den, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi üzerine ihraç edilen Ümit Özdağ yeni açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Özdağ, gelişmelerin ardından partiden ihraç edilmeyi beklediğini söyleyerek Selahattin Demirtaş ve Meral Akşlener arasında gündeme gelen 'kahvaltı' diyaloğunu hatırlattı.

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e Selahattin Demirtaş göndermesi VİDEO

"KEŞKE BANA DA KAHVE İKRAM ETSEYDİ"

Özdağ, Meral Akşener'in kendisine Selahattin Demirtaş kadar değer vermediğini söyledi.

Özdağ, "Keşke sayın Akşener, benim yaptığım eleştiriye tahammül gösterip sabah kahvaltısı ikram ederim dediği Selahattin Demirtaş kadar bana da değer verseydi ve bana da bir bir kahve ikram edip deseydi ki; 'Ümit Bey sizinle yollarımı ayırmak istiyorum' deseydi." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın HDP ile yeni anayasa çalışma taslağı hazırladığı iddiasını da yineyen Özdağ, " Benim yapmam gereken, Türk milliyetçilerine, 'Arkadaşlar böyle bir anayasa var' demektir. Bana İbrahim Kaboğlu verdi bunu. Bana vermeden önce gazetelere açıkladı. Ben de öyle haberdar oldum." dedi.