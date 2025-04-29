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Ümit Özdağ'ın duruşmasında, Zafer Partililer polise hakaret etti

Ümit Özdağ'ın duruşmasında, Zafer Partililer polise hakaret etti Ümit Özdağ'ın duruşması için adliyeye gelen Zafer Partililer, barikatı iterek polise hakaret etti. "Yuh" diye bağıran partililer akabinde ise polise "Adi, şerefsizler ve köpekler" dedi.