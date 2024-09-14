Ümit Özdağ'ın ektiği nefret tohumları sonuç verdi: Karadeniz Arap turistleri kaçırdı Son yıllarda akın akın Karadeniz'e gelen Arap turistler; yüksek fiyatlar ve ırkçı saldırılar nedeniyle artık farklı ülkelere yöneliyor. Arap turistlere saldırıların olduğu günlerde Ensonhaber peş peşe uyarı manşetleri atmıştı.

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Haber Merkezi

Birazdan izleyeceğiniz görüntüler çok eski değil.

Geçtiğimiz yıla ait.

Tarihler 17 Eylül 2023'ü gösterirken Trabzon'dan bir görüntü düştü ajanslara.

Görüntülerde; Kuveyt'ten Trabzon'a tatile gelen bir turiste yumruklu saldırı düzenleniyor.

Bu olayın yaşanmasına siyasetin etkisi oldukça büyük.

Ümit Özdağ tarafından sürekli körüklenen Arap düşmanlığının neticesinde bu saldırının yaşandığını kabul etmeyen yoktu.

Görüntüler, Arap basınında geniş yer buldu.

"ÜLKEDE KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Yaşanan saldırının ardından Kuveytli iş insanı şu açıklamayı yaptı:

Konut ve yatırım amaçlı gayrimenkul sahibi olan ve Türkiye'de ticari ilişkileri olan bir Kuveyt vatandaşıyım.



Türkiye'de sahip olduğum her şeyi satma ve tüm iş ilişkilerimi durdurma niyetimi duyuruyorum, çünkü Türklerin Araplara ve Körfez halkına hakaret ettiği ve şiddetlerinin yetkililerden korkmadan veya dinin öğretilerine saygı duymadan kamuoyunda sindirme noktasına ulaştığı için bu ülkede kendimi güvende hissetmiyorum.

Bu ve bunun gibi birçok olay, Arap turistlerin Türkiye'ye bakış açısını günden güne değiştirdi.

ENSONHABER'İN O GÜN ATTIĞI MANŞET

Ensonhaber, yaşanan olayın ardından attığı manşette sanki bugünleri gördü ve uyardı.

YÜKSEK FİYATLAR

Ancak Arap turistlere yönelik ırkçı saldırıların önüne bir türlü geçilemedi.

Sadece saldırılar değil fiyat politikaları da etkiledi Arap turistlerin kaçmasını.

Karadeniz'e gelen Arap turist sayısı düşüşte.

Oteller bu yıl yüzde 60 doluluk oranlarında kaldı.

İngiltere, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkeler ise potansiyelin farkında.

Arap ülkelerine peş peşe vizeleri kaldırmaya başladılar.