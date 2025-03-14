Ümit Özdağ'ın kardeşi ziyaretinden fotoğraf paylaştı

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Türkiye'de Suriyeliler başta olmak üzere yabancı uyruklular üzerinden sürekli dezenformasyon üreten isimlerden biri olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğu devam ediyor.

Kurduğu partisi ile yabancı düşmanlığı körükleyen, bunun üzerinden siyasi rant peşinde koşan Özdağ, 19 Ocak'ta partisinin Antalya'da düzenlediği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılan Özdağ, 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YENİ GÖRÜNTÜ: KARDEŞİ PAYLAŞTI

Tutukluluğu devam eden Özdağ'ın cezaevinden yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Ağabeyini ziyaret eden Hilal Özdağ Sevgili, ziyarette çekilen fotoğraflarını X hesabından paylaştı.

Kardeş Özdağ, paylaşımında, "Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye'nin içeride de çalışmaya, mücadeleye devam ediyor. Ailemizin yakışıklısı Alp'ten ve Annemiz'den, abiler, halalar, yengeler, enişteler, kuzenlerden kucak dolusu sevgiler, özlemler ilettim, bir o kadarını da onlara iletmek üzere aldım Ankara'ya getirdim." ifadelerine yer verdi.

KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

Özdağ'ın son fotoğraflarında kilo kaybettiği görüldü.

Özdağ'ın cezaevine girmeden önceki hali ile son fotoğrafındaki fark dikkat çekti.

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TERÖR SAVCISINA İFADE VERDİ

Özdağ, söz konusu toplantıda "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alınmış ardından İstanbul'a getirilmişti.

Özdağ gözaltı süreci devam ederken açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına verildiğini aktarmış, "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır." bilgisini vermişti.

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