DMM, Ümit Özdağ'ın 'Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi' iddiasını yalanladı

AA

Partisince İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, burada çok konuşulacak iddiaları ortaya attı.

Özdağ'ın, 2024 yılı temmuz ayında Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 44 askerin şehit olduğunu iddia etmesi sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

Söz konusu iddiaların bazı basın yayın organlarında yer alarak hızla yayılması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaları yalanlayarak 2024'ün temmuz ayında 3 askerin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu hatırlattı.

"ŞEHİTLERİMİZ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN RESMİ SİTESİNDE YAYINLANMIŞTIR"

DMM'den yapılan açıklamada operasyon bölgesinde temmuzda 44 şehit verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şöyle denildi:

Şehitlerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Astsubay Bahadır Rıdvan Talay ve Uzman Çavuş Cebrail Açar'ın bilgileri, şehadet haberinin aileye verilmesini müteakiben Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanmıştır. Terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden dezenformasyon kampanyalarına dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.

NE OLMUŞTU

Partisince İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bu sene temmuz ayında sadece Kuzey Irak'ta Kilit-Pençe harekât bölgesinde 44 şehit verdik." diyerek "Bir şehide 10 tane yaralı ekleyin" ifadesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı ise, temmuz ayı içerisinde 3 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.