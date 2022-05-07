Sığınmacıların geri gönderilmesine yönelik vaatler sunan Ümit Özdağ'ın daha önce yaptığı 'Nasıl daha iyi yalan söylenebileceğine' ilişkin konuşması tekrar gündem oldu.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, sığınmacılar ve göçmenler üzerinden yürüttüğü propaganda ile sık sık gündeme geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Soros'un çocuğu, operasyon çocuğu" dediği Ümit Özdağ, eksik ve yanlış bilgilerle kamuoyunun algısıyla oynamaya devam ediyor.

Ümit Özdağ'ın profesyonel etki ajanı olduğu iddialarının beraberinde ortaya çıkan bir konferansa ait görüntülerin, iddiaları doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Anlattığı propaganda yöntemini sırayla uyguluyor

Katıldığı konferansta halkın bir yalana nasıl inandırılabileceğini örneklerle anlatan Özdağ, propagandanın kilit noktalarını anlattı.

Özdağ'ın Ay'da petrol bulunmasıyla ilgili bir örnekte verdiği sıralamayı ve teknikleri partisinin kuruluşundan bu yana uyguluyor olması dikkat çekti.

Ümit Özdağ'ın profesyonel propaganda anlatımı VİDEO



Özdağ'ın propagandası

Özdağ'ın da kullandığı propaganda ve etki ajanlığı yönteminden öne çıkanlar şu şekilde:

"Diyelim bir haber okudunuz:

"Ay'da petrol var!"

Petrolün oluşması için bitkilerin fosilleşmesi gerekmekte... Ay'da bitki olmadığına göre, Ay'da petrol de yoktur. Ama siz, Ay'da petrol olduğuna toplumu inandırmak istiyorsanız, yine de bunu doğru tekniklerle yapabilirsiniz.

Önce bazı uzmanlar, "Ay hakkında bilinenlerin yeterli olmadığını, Ay'daki petrol kaynaklarının dünyamız için yeni bir kaynak olduğunu" yazarlar. Bu kaynaklara dayanarak gazeteler, televizyonlar haber üretir, sempozyumlar düzenlenir.

Korku verilir

İnsanlar, "Petrol biterse biz ne yaparız, neyle ısınırız, neyle arabalarımızı kullanırız?" endişesine kapılırlar. Bu sırada Ay'da petrol bulunması ihtimalinin yüksek olduğunu belirten bilimsel görüşler iyice güçlenir.

"Ay'da petrol yok!" diyenlere karşı kampanya açılır, bu görüşlere "yetersiz,bilimsel değil!" denilir, hatta bu görüşlere "ambargo" da konur, televizyonda açık oturum düzenlenir, onlardan birinin karşısına "Ay'da petrol var!" diyen beş kişi çıkarılır, adamın söyledikleri güme gider. Herkese beşer dakika konuşma hakkı tanınarak, demokratik hale getirilir, beş dakikaya yirmi beşdakika...

"Tamam Ay'da petrol var, eğer aranacaksa biz arayalım"

Ay'da petrol olduğunu ispatlamak için geniş ve güçlü bir mali fon kurulur ve fon istenildiği gibi dağıtılır. Ay'da petrol olduğu görüşü popülerleştirilir. Mesela "Ay'da Petrolü Sevenler Derneği" kurulur; göğüslerinde "Ay'da petrol var!" yazılı tişörtler giyilir.

Ay'da petrol olduğuna inanmayanlar bile "Tamam, Ay'da petrol var. Eğer aranacaksa biz arayalım, ama onurumuzla arayalım!" noktasına gelirler."