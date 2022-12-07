Zafer Partisi Lideri Özdağ, iktidar olmaları halinde Evrim Teorisi'nin okullarda ders olarak okutulacağını söyledi.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken Türkiye'de siyasi partiler de hazırlıklarına başladı. Bu partilerden biri de Zafer Partisi...

Suriyelileri göndermekle ilgili seçim vaatleriyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak bulunduğu seçim vaadi kamuoyunun gündemine oturdu.

Geçtiğimzi günlerde partisinin bir etkinliğinde geçlerle bir araya gelen Ümit Özdağ'a, kendisine eğitim müfredatından kaldırılan ve türlerin kökenine dair teorisiyle bilinen Charles Darwin'in Evrim Teorisi soruldu.

"Bilimsel ders olarak yeniden koyacağız"

Özdağ soruyu seçim vaadi olarak gösterip "Evrim Teorisi'ni bilimsel bir teori olarak ders kitaplarına yeniden koyacağız." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın seçim vaadi Evrim Teorisi dersi VİDEO