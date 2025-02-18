Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Özdağ hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer almıştı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemeye çıkarılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğinin değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığından kovuşturma izni alındığı kaydedildi.

İddianamede, Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Şüpheli Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulandı.

Bu iddianame kapsamında tutuksuz şüpheli olan Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.