Ümit Özdağ'ın yeni hedefi camiler: Kameramanla provokasyona gitti

Siyasetini nefret üzerine oturtarak oy kazanmaya çalışan Ümit Özdağ, yeni bir provokasyona imza attı. Kameramanıyla birlikte camiye giren Ümit Özdağ, imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde mülteciler üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemde kendine yer edinen bir siyasetçi.

Sosyal medyada farklı kitlelere ulaşabilmek için provokatif çıkışlara imza atan Ümit Özdağ, özellikle mülteciler konusunda birçok kez insanları hedef gösterdi.

Yaptığı açıklamaların yalan olduğu anlaşılınca özür de dilemedi.

Ümit Özdağ, sosyal medyada yeniden kendisinden söz edilebilmesi için yeni bir kurguya imza attı.

Kameramanı ile birlikte cuma namazına giden Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalıştı.

"Atatürk'ü anmayacak mıyız"

İmama bağıran Ümit Özdağ, "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırdı.

Özdağ, cemaatin bakışlarının ardından "Atatürk'ün ruhuna Fatiha" dedi ve kameraman kaydı sonlandırdı.

Görüntüler, Zafer Partisi'ne yakın troll hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu.

Ümit Özdağ, cuma namazı sırasında imama tepki gösterdi VİDEO