Meral Akşener'in genel başkanlığı bıraktığı ardından da Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan olduğu İyi Parti'de istifa furyası yaşandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

"Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." sözleriyle istifasını sosyal medyadan açıklayan Özlale, bugün ise CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZEL TAKTI

Ümit Özlale, dün yaptığı açıklamada CHP'ye katılacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özel, Ümit Özlale'yi kürsüye davet ederek rozetini taktı.

"ÜMİT ÖZLALE EKONOMİ TAKIMIMIZA GÜÇ KATACAK"

Özel, rozetini takmak üzere Ümit Özlale'yi kürsüye çağırırken şu ifadelere yer verdi;

Türkiye İttifakı ile Türkiye’nin birinci partisi olan, CHP’yi hep baba evi olarak nitelendirdik. Gazi Mustafa Kemal’in partisini hep birlikte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında iktidar yapacağını söyledik.



Şu anda İzmir milletvekili olan, bir isim geliyor ve ekonomi takımımızın gücüne güç katmaya, İzmir’deki gücümüze güç katmaya devam ediyor. Ümit Özlale’yi davet edelim.