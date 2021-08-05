Euro
10.1193
0.79%
Dolar
8.5449
0.83%
Altın
497.6
0.73%
Borsa
1.417
0.21%
Bitcoin
324.972
1.80%
EXEN Coin
23.44
0.73%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C
    Ümitcan Uygun gözaltına alındı

    Ümitcan Uygun gözaltına alındı

    İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümü üzerine Uygun'u yakaladı.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, yeniden gözaltına alındı.

    Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21), geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

    EVDE CESETLE KARŞILAŞILDI

    Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde, bir kadın cesediyle karşılaştı.

    İnceleme sonucunda ölen kişinin, Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

    PSİKOLOJİSİNİN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

    Hankulu'nun ölümünün, ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun, aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi.

    Ümitcan Uygun gözaltına alındı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.

    Poliste ifade veren arkadaşları, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia etti.

    Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Uygun'un, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    17 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLDİ

    Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler daha sonra sosyal medyada yer almıştı.

    Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

    Ölümünden önce Sema Esen’e uyguladı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

    Ümitcan Uygun gözaltına alındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir