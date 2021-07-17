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    Ümitcan Uygun tahliye oldu

    Yanındaki kadınla uyuşturucu kullandığı görüntülerinin ardından tutuklanan Ümitcan Uygun'un, cezaevinden tahliye edildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 10:12
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    Ümitcan Uygun tahliye oldu

    Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çektiği video ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K. için gözaltı kararı vermişti.

    TUTUKLANDI

    Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

    Yaklaşık 6 aydır tutuklu olan Uygun, bugün tahliye oldu.

    Kararı ise Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz açıkladı.

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