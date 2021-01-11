Ümitcan Uygun tutuklandı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve bu kapsamda gözaltına alınan Ümitcan Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, dün uyuşturucu kullanırken çektiği video ile gündeme gelmişti.

Bahsi geçen görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K.'nin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı vermişti.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ankara'da Ümitcan Uygun kaçmaya çalışırken yakalandı- İZLE

TUTUKLANDI

Bugün ise emniyette ifadesi alınan baba Uygun serbest bırakılırken, Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Uygun'un, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklandığı açıklandı.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI İÇİN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacağı belirtilmişti.

Aleyna Çakır'ın klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde işlemlerin devam ettiği açıklanmıştı.

Bu kapsamda Ümitcan Uygun'dan DNA örnekleri alındı. Örnekler, Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri de karşılaştırılacak, soruşturma buna göre devam edecek.