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    Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası sosyal medyadan devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı" açıklaması yapıldı.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 21:15
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 21:59
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    Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı

    Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

    ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

    Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

    "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

    Ümitcan Uygun un ağabeyi gözaltına alındı #1

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