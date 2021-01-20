Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen ve uyuşturucu kullanmaktan tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Müge Anlı'yı tehdit etti.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

Bu olayın ardından Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı ve tepki gösterenleri sosyal medyadan ölümle tehdit etti.

"ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM, MÜGE ANLI SEN DE BUNU TADACAKSIN"

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

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