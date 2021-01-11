Ümitcan Uygun'un yakınlarından kameramana saldırı

Ankara'da uyuşturucu kullanmaktan tutuklanan Ümitcan Uygun'un adliye çıkışını görüntüleyen kameramana saldırdılar.

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uygun hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak" ile "uyuşturucu kullanmak ve özendirmek" suçundan işlem yapıldı.

KAN ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Uygun'dan, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da kan örneği alındı.

KAMERAMANA SALDIRI

İşlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ümitcan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

Foto muhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı öğrenildi.