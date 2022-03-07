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    UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

    Ukrayna’dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşları, sınır kapısında sağlık taramasından geçiriliyor.
    • AA
    • 07.03.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 16:58
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    UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor

    Ukrayna’dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, tren ve otobüslerle zaman zaman 35-40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya’ya bağlı Siret Sınır Kapısı'na geliyor.

    SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR

    Pasaport işlemlerinden ardından T.C Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ekipleri tarafından karşılanarak sağlık taramasından geçiriliyor.

    SAHRA HASTANESİNDE 10 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ

    Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı İle hizmet veriyor.

    Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye gitmek üzere uğurlanıyor.

    UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor #1

    UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor #2

    UMKE ekipleri Ukrayna sınırında sağlık taraması yapıyor #3


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