UMKE'den Ukraynalı 7 aylık bebeğe sağlık müdahalesi

Savaştan annesiyle kaçan ve hastalanan bebeğin ilk tedavisini savaş bölgesinde bulunan Türk sağlık ekibi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 13. güne girildi...

Saldırılar sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

Savaşın en büyük mağdurlarından olan çocuklar, soğuk hava koşullarına rağmen kilometrelerce yolu yürüyerek aşıp aileleriyle sınır kapısından Romanya'ya giriş yapıyor.

TÜRKİYE YARDIM İÇİN SAHADA

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de bölgede görev başında.

Son olarak Romanya'ya Siret Sınır Kapısı'ndan geçen Ukraynalı Yana Koval ve 7 aylık bebeği Asia'nın yardımına da sahada bulunan UMKE ekipleri koştu.

İLK MÜDAHALE TÜRK SAĞLIKÇILARDAN

7 kişilik ailesiyle geceyi geçirecek konaklama yeri arayan aileye ulaşan UMKE ekipleri sağlık taramasından geçirdi.

Yüksek ateş şikayeti bulunan 7 aylık bebeğe müdahalede bulunan ekipler, üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan annenin de tedavisini gerçekleştirdi.

"TEKRAR GELEBİLİRSİN"

Türk sağlık ekipleri tarafından Ukraynalı anneye ilaç tedavisi başlanarak şikayetlerinin devam etmesi durumunda tekrar gelebilecekleri söylendi.