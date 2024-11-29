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AA

Tarihinde ilk kez, Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın temasları devam ediyor.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, son olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

ZİYARETE MEHMET ŞİMŞEK EŞLİK ETTİ

Bin Tarık ve beraberindeki heyete, Anıtkabir ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Bin Tarık, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Bin Tarık, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'NE MESAJ YAZDI

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bin Tarık, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda şu ifadelere yere verdi: