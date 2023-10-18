Ümmetin kanayan yarası Mescid-i Aksa'nın önemi İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar Mescid-i Aksa'ya da sıçradı. Peki, uzun yıllardırs süren bu çatışmaların nedeni ne, Mescid-i Aksa'nın önemi nedir?

ensonhaber.com

Hamas güçlerinin 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, savaş moduna geçti.

Masum sivilleri öldüren İsrail, dün akşam saatlerinde ise hastaneyi bombaladı ve bir insanlık suçuna daha imza attı.

İsrail'in yaptıkları tüm dünya tarafından tepkiyle karşılanırken, bu çatışmaların nedenleri de masaya yatırılmaya başlandı.

Bu kapsamda da Mescid-i Aksa'nın öneminin ne olduğu merak edildi. Peki, Peki, uzun yıllardırs süren bu çatışmaların nedeni ne, Mescid-i Aksa'nın önemi nedir?

Mescid-i Aksa'nın önemi...

Asıl adı Ârâmîce Beth makdeşa, İbrânîce Beth ha-Mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup “mukaddes ev” anlamına geliyor.

İlk kuruluşundan beri kullanılan bu işim sonradan şehrin tamamını kapsamaya başladı.

Şehir için müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil "mabedi" ifade etmektedir.

Mescid-i Aksa, Müslümanların Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü dini mabedi olarak kabul ediliyor.

Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunan ve 400 bin kapasiteye sahip olan Mescid-i Aksa, yüzölçümü alanı 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler için kutsal ve önemli

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.

Burası aynı zamanda Yahudiler için de kutsal bir alandır. Tapınaklar bölgesi ile Süleyman Tapınağı, Yahudiler ve Müslümanlar arasında çekişme konusudur.

Mescid-i Aksa'nın yönetimi kimde?

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana bu alan İsrail işgali altında bulunuyor.