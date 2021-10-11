Geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlanacak olan 4 günlük kermes, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Kermeslerde adından sıkça bahsettiren ünlü modacı Ümmügülsüm Elkhatroushi'nin öncülüğündeki Umut Çarşısı Kermesi bugün başladı.

Uzun zamandır beklenen kermesin 4 gün boyunca misafirlerini ağırlaması planlanıyor.

120 firmanın ürünlerine ev sahipliğini yapan kermes, ilk günden yoğun ilgi gördü.

BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Sabah saat 09.30 ile akşam 22.00 arasında gerçekleşen kermesin, gelirinin bir kısmının Devlet koruması altındaki bakıma muhtaç çocuklara bağışlanacağı belirtildi.

Girişin ücretsiz olduğu programda, misafirlerden yalnızca Umut Evi İstanbul yararına 10 TL'lik bağış yapılması isteniyor.

Ümmügülsüm Elkhatroushi'nin düzenlediği kermes bugün başladı VİDEO

"MEMNUNİYETLERİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kısa bir süre önce Beylerbeyi'nde 'Siyah Lale' adında medrese kuran Ümmügülsüm Elkhatroushi, kermesle ilgili duygularını dile getirdi.

Elkhatroushi, "Şu an ilk saatler. İnanılmaz bir stres yaşıyorsunuz. Her kermes ayrı risk. Sadece sizi sevenlere güvenerek çıktığınız bir yolda burada 120 firmanın satış yapması, memnun kalması, onların tekrardan kermeslere katılım yapması bizim için en önemli konu. Memnuniyetleri benim için çok önemli. Bu da birlikle beraber oluyor. Biz bir duyuruda çağrıda bulunuyoruz, katılanlar da buna vesile olmuş oluyorlar." şeklinde konuştu.







