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Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer vefat etti

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer vefat etti Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer 55 yaşında rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Tuncer için taziye mesajı yayınladı.