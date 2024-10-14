Ümraniye Belediyesi barınağını bastılar! Sözde hayvanseverler zabıtayı yaraladı

Türkiye'de başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu trafik kazaları ve ısırılma vakalarında artış yaşanırken, 5199 sayılı yasa değiştirildi.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ BARINAĞINI BASTILAR

Bu kapsamda sokakta bulunan başıboş köpeklerin barınaklara toplatılması yönünde yeni bir uygulamaya geçildi. Bu karar sonrası sözde hayvan sevdiğini iddia eden gruplar tarafından provokatif eylemler gerçekleştirildi.

Son olarak İstanbul Ümraniye Belediyes'nin barınağını, kapıları kırarak basan sözde hayvanseverler, barınakta 'katliam' iddialarında bulunup kalabalık gruplar halinde eylem yapmaya başladı.

HAYVANSEVERLER, ZABITAYI BIÇAKLADI

Günlerdir süren bu eylemlerde bu akşam skandal bir olay yaşandı. Sözde hayvanseverler tarafından, eylemleri kontrol altına almak için görevini yapan bir zabıta memuru bıçaklandı.

Ümraniye Belediyesi tarafından şu açıklama yapıldı:

Bugün Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde yaşanan olaylar, maalesef amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha göstermiştir.



Merkezimize gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta personelimiz kesici bir aletle yaralanmıştır. Bu tür şiddet içeren eylemler, hayvan haklarını savunmak gibi ulvi bir amaca hizmet etmediği gibi, aksine kargaşa ve kaos yaratmaya yönelik adımlar olduğunu üzülerek görüyoruz.



Bizim için her canlı değerlidir ve hiçbir canlıyı siyasi bir malzeme olarak kullanmayı asla kabul etmeyiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve onların iyiliği için titizlikle çalışıyoruz. Bu tür provokatif girişimlerin hayvanseverlik adı altında yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Yaralanan zabıta personelimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir ve adli süreçler başlatılmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.