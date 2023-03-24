Ümraniye Belediyesi Onikişubat Yaşam Merkezi açıldı Kahramanmaraş Onikişubat’ta depremde evleri yıkılan depremzedeler Ramazan’ın ilk gününde Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentteki evlerine kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle birlikte Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı.

Haber Merkezi

Ümraniye Belediyesi asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir süre önce inşa çalışmalarına başlanan 500 ailenin yaşayacağı Ümraniye Belediyesi Onikişubat Yaşam Merkezi tamamlanarak Ramazan’ın ilk gününde hizmete açıldı.

Yapılacak olan kalıcı konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan’ın ilk iftarını şehit yakınları, gaziler ve depremzedelerle birlikte Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan çadırda açtı.

İftarda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yer aldı.

Cumhurbaşkanı’ndan Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak, bizler için ayrı bir iftihar vesilesi. Soframızı bereketlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ümraniye Belediyemize özellikle, teşekkür ediyorum. Buradaki yapmış oldukları hazırlıkları; gerek konteyner kent olarak, gerek şu anda çatısı altında bulunduğumuz iftar çadırı vesilesiyle ayrıca çok çok için teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan, “Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde, vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Böylece depremde yakınını, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybetmiş kardeşlerimizin gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz” dedi.

“Onikişubat Yaşam Merkezi’miz kardeşlerimizin bu güzel ayı huzur ve güven içerisinde geçirecekleri yuvaları olacak”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konteyner kenti gezerek, depremzedelerle sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Yıldırım, “Nihayet konteyner kentimizi tamamlayıp afetzede kardeşlerimizin hizmetine açtık. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın ilk gününde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ilk iftarımızı hep birlikte açtık. Bu yıl Ramazan’a buruk girdik. Yaşadığımız acı çok büyük. Ama birlik içinde yaraları sarma gayreti içerisindeyiz. Onikişubat Yaşam Merkezi’miz kardeşlerimizin bu güzel ayı huzur ve güven içerisinde geçirecekleri yuvalar olacak. Ramazan boyunca belediyemiz tarafından 10 bin kişiye iftar sofrası kuracağız. Rabbim bizlere selamet içerisinde bayrama kavuşmayı nasip etsin” dedi.

Bir evden farkı yok

İmalatı özel olarak yapılan konteynerlerin her biri 3×7 m ölçülerinde, 21 metrekareden oluşuyor. 7-8 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabileceği şekilde tasarlanan evler; 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşuyor.

TSE-CE belgeli malzemelerden yapılan konteyner evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor. A’dan Z’ye her türlü ihtiyacın düşünüldüğü konteyner şehirde; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi bölümler de yer alıyor.