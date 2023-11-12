Ümraniye Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim desteği Üniversiteyi kazanan ve Ümraniye'de ikamet eden öğrencilere belediye tarafından 7 bin TL'lik eğitim desteği verilecek. Başkan İsmet Yıldırım, "Öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecek" dedi.

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Ümraniye Belediyesi öğrenciler için harekete geçti.

Üniversiteli gençleri unutmayan belediye, eğitim yardım desteği başlattı.

İlk kez üniversiteli olan ve bölgede ikametgah eden öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği verileceği açıklaması geldi.

Son gün 1 Aralık

Başvurular 1 Aralık’a kadar belediyenin resmi web sitesinden alınacak.

Öğrenci belgesi ile web sitesindeki başvuru forumunu dolduracak olan öğrencilerin bilgileri kontrol edildikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Devlet üniversitelerine ve vakıf üniversitelerini yüzde 100 burslu kazanmış lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler eğitim desteğinden yararlanabilecek.

"Verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecek"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: