Ümraniye Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin yüzde 70’i yenilendi Megakent'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli çalışmalara imza atan Ümraniye Belediyesi'nde 1/1000 ölçekli imar planları hazır hale getirildi. Başkan İsmet Yıldırım, "Yepyeni bir şehir kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından gözler ilk olarak İstanbul'a çevrildi.

Sık sık yapılan 'İstanbul depremi' uyarılarının ardından riskli bölgelerde çalışmalara başlandı.

Bu süreçte Ümraniye Belediyesi ise örnek teşkil edecek çalışmalara imza attı.

Yüzde 70'i yenilendi

Başkan İsmet Yıldırım, hayata geçirdiği önemli projelerle bölgedeki risk oranının azalmasını sağladı.

Böylelikle yıllardır süren imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ilçenin yüzde 70’i yenilenmiş oldu.

İmar planları kentsel dönüşüm için hazır hale getirildi

Son 5 yılda ilçe genelindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları tamamlanarak kentsel dönüşüm projelerinin uygulama aşamasına geçildi.

Ümraniye’de 2019’dan bu yana 6 bin 607 binadaki 21 bin 700 bağımsız bölümün olası deprem riskine karşı dönüşüm ve değişim için önemli projelere imza atıldığını belirten İsmet Yıldırım, yürütülen çalışmalar neticesinde bölgenin kentsel dönüşüme hazır hale getirildiğini ifade etti.

"Yepyeni bir şehir kuruyoruz"

Hekimbaşı Mahallesi’ndeki 41 bin metrekare alanda, 591 konut ve 28 dükkanın yer aldığı kentsel dönüşüm çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Topağacı Mahallesi 1. ve 2. Etap, İstiklal Mahallesi Projesi, İnkılap Mahallesi 1. Etap, Dumlupınar Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde olmak üzere 6 proje alanında yapılacak olan 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturması planlandı. Ayrıca Karabekir bölgesinde Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı Mahalleleri’nde, 6 proje alanında toplam 630 etaptan oluşan ve toplam 2 milyon 780 bin 307 metrekare alana sahip yaklaşık 61 bin 350 bağımsız birimin yapılmasını planlıyoruz. Karabekir bölgesindeki kentsel dönüşüme ek olarak, Dudullu bölgesinde de önemli bir kentsel dönüşüm çalışması hedefliyoruz.



Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Huzur, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu Mahalleleri’nde, 6 proje alanında toplam 250 etaptan oluşan ve toplam 1 milyon 313 bin 626 metrekare alandan meydana gelen yaklaşık 22 bin 650 bağımsız birimin yapılmasını planlıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda ilçemiz daha güvenli ve daha yaşanılır bir hale dönüşecek. Adeta yepyeni bir şehir kuruyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak bu alanda örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

"İlçemiz daha güvenli bir hale dönüşecek"

İlçenin çehresini değiştirmek istediklerini belirten Başkan İsmet Yıldırım, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, “Kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladığımızda ilçemiz daha güvenli ve daha yaşanılır bir hale dönüşecek. Ümraniye’de parklanma sorununa önemli ölçüde çözüm sağlamak, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği ve bölgenin nefes alacağı “Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesi”ni hayata geçirdik. İnşallah proje bittiğinde ilçemiz yepyeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak." dedi.

"Yapı stokunun yüzde 70’ni depreme dayanaklı hale getirdik"

Depreme hazırlık bağlamında çalışmaları hızla devam eden yeni kentsel dönüşüm projelerinden de bahseden Başkan Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak, başlattığımız dev kentsel dönüşüm atağı ile ilçenin yapı stokunun yüzde 70’ni depreme dayanaklı hale getirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ferdi olarak bugüne kadar, 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 bina tamamlandı.” dedi.

"100 bine yakın vatandaşımıza ulaştık"

Kurulan kentsel dönüşüm ofislerinde 100 bin lira değerindeki danışmanlık hizmetinin de ücretsiz olarak verildiğini belirten Başkan Yıldırım, “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müzün yaptığı bilgilendirme çalışmaları sayesinde 100 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Ümraniye sınırları içerisinde toplam 56 bin bina bulunuyor. İlçe genelinde yaptığımız tespitler neticesinde 300 adet riskli binanın yıkılması gerekli görüldü.” dedi.