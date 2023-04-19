Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı.

ensonhaber.com İstanbul'un Ümraniye ilçesinde öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yüksek ses çıkması üzerine vatandaşlar panikledi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre yüksek basınçtan dolayı sıcak su kazanı patladı. Yaşanan patlamanın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıktığı belirlendi. Parçalar etrafa savruldu Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.