Ümraniye’de fazla ücret isteyen taksi sürücüsüne ceza kesildi Taksimetrede yazan tutardan fazla ücret talep eden sürücü, yolcu tarafından kayda alındı. Taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığını belirleyen ekipler, sürücüye 4 bin 64 TL trafik idari para cezası uyguladı.

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İHA

İstanbullunun başı sarı taksilerle dertte...

Çözüm bulunamayan sorun yüzünden mağdur olan vatandaşlara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Öyle ki sayıları bir türlü çoğaltılamayan sarı taksilerden bazıları ya müşteri seçiyor ya da müşterilerden fazla para talep ediyor.

Bunlara dün akşam ise bir yenisi daha eklendi.

İndi bindi için 75 lira istedi

Ümraniye’de dün akşam saatlerinde taksi kullanan bir vatandaş, taksi sürücüsü indi bindi ücretinin 75 TL olduğunu ve taksimetreyi yenilemediğini iddia etti.

Yolcu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Ekipler çalışma başlattı

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye ilçesinde meydana gelen görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Şahıs tespit edildi

Ticari taksi sürücüsünün aracındaki yolculardan taksimetrede yazan ücretten fazlasını istediği anlaşılan görüntülerdeki ticari taksi şoförünün M.H. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Sivil trafik ekiplerince M.H. isimli şahıs yakalandı.

Taksinin çalışma ruhsatı askıya alınmış

Konu ile ilgili yakalanan taksinin çalışma ruhsatı belediye tarafından askıya alındı, “Belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşınması” maddesinden 4 bin 64 TL trafik idari para cezası işlemi uygulanarak ticari taksi trafikten men edildi.