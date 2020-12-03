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    Ümraniye’de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı

    Ümraniye’de seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.
    • İHA
    • 03.12.2020 - 20:24
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    Ümraniye’de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı

    İstanbul akşam saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda meydana gelen kazada iddiaya göre, 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü, 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı.

    Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

    YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ümraniye’de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı #1

    Ümraniye’de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı #2

    Ümraniye’de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı #3

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