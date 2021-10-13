Psikolojisinin yerinde olmadığını belirterek yolculara araçtan indirmeye çalışan şoför, tepkiyle karşılaştı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19S hat numaralı Kadıköy-Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Ümraniye Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada ilginç anlara neden oldu.

Şoför, vatandaşlara psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek inmelerini istedi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Daha sonra 'Aşağı inin devam etmiyorum’ diyerek çıkışmayı sürdüren şoför, araçtan inmek istemeyen yolcularla tartışmaya başladı.

Ümraniye'de İETT şoföründen yolculara: Psikolojim bozuldu aşağı inin VİDEO

"ÖLDÜRECEK MİSİNİZ BENİ"

Bir yolcunun, "Benim vergimle gidiyorsun." demesi üzerine daha da sinirlenen şoför, “Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? Benim kaç tane raporum var sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni.” diye bağırdı.

Yaşanan tartışma ise cep telefonu kamerasına yansıdı.