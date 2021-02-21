Son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle dualar eden Adem Sinanoğlu, kar duası kabul olunca kardan minare yapıp ezan okuttu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan inşaat boyacısı Adem Sinanoğlu, kentte yaşanan kuraklık üzerine yağmur ve kar yağması için dualar etti.

Sinanoğlu, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 4 gün gün boyunca çalışıp kardan minyatür minare yaptı.

KARDAN MİNAREDE EZAN OKUTTU

Minareye ışıklandırma sistemi takarak görsel bir güzellik ortaya çıkaran Sinanoğlu, minareye yerleştirdiği ses sistemi ile hoparlörden ezan okutmayı da ihmal etmedi.

Sinanoğlu, yaptığı bu çalışmanın komşuları ve mahalle sakinleri tarafından takdir edildiğini belirtti.

Ümraniye'de kardan minyatür minare yapıldı ViDEO

"BARAJLARIMIZ KURUMAK ÜZEREYDİ"

Dualarının kabul olması sonucu minareyi yaptığını söyleyen Sinanoğlu, “Malumunuz İstanbul’da barajlar kurumak üzereyken yağmur duasına çıktık. Dualarımız sonrasında Allah’ımız rahmetiyle kar yağdırdı. Bundan dolayı böyle bir minare yapma gereği duydum. 4 gün çalışmam sonucu çok güzel bir eser ortaya çıktı.” diye konuştu.