Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlının yakalanma görüntüleri Dudullu'da görevi başında silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz'a saldıran zanlının yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Dudullu Polis Merkezinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Suç kaydında 26 farklı dosyası bulunan 19 yaşındaki zanlının yakalanması için karakolda görevli polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile polis memuru Şeyda Yılmaz(27), peşinden gitti. Zanlı kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETTİ

Yakalandığı sırada çıkan arbedede saldırgan, polisin silahını alarak ateş etti. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ı baş bölgesinden silahla ağır şekilde yaraladı.

Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ümraniye Hisar Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen ameliyata alınan emniyet mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

YAKALANDIĞI ANLAR

Polis memurunu şehit eden zanlının yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde zanlının gözaltına alınırken polisler tarafından, "Burada değil" diye bağırdıkları anlar kameralara yansıdı.