Ümraniye'de polisi şehit eden katilin, savcılıkta ifadesi alındı Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin savcılık sorgusu başladı.

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AA

İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezinde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti (19) adlı şüphelinin yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit oldu.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin savcılık sorgusu başladı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Şüpheli Yunus Emre Geçti, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta şüphelinin ifadesinin alınmasına başlandı.

"ONLAR BANA SALDIRDILAR"

Katilin, adliyeye getirildiği anlarda bir basın mensubunun, "Bir polis memurunu şehit ettin. Pişman mısın?" sorusuna "Öyle bir şey yok. Onlar bana saldırdılar. Ben yapmadım." şeklinde cevap verdiği duyuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)